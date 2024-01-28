"Якщо Торіно пропонувало за Бражка 4 млн євро і отримало відмову, то у нього не може бути клаусула у 2,9 мільйона. Інакше він уже був би в Італії.

Лідер Динамо відповів на чутки про перехід у Жирону, ставши жертвою тролінгу Ярмоленка: "Хотів би звичайно грати..."

Щодо інтересу Жирони, то, наскільки я знаю, це – маячня. Може хіба що вони мають лонг-лист на наступні п'ять років, тоді Бражко там буде під номером 131.

До Пiхальонка був інтерес, але керівництво СК Дніпро-1 сказало: "Лише 6 мільйонів і лише наприкінці сезону". А Жирона хотіла запропонувати 3,5 млн. Тому не вигоріло", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Бражко у поточному сезоні став одним з лідерів Динамо. Півзахисник відіграв за киян 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 2 асисти. Добре проявив себе гравець і у молодіжній збірній України, ставши її капітаном і допомігши "синьо-жовтим" вперше в історії вийти на Олімпіаду.

Його контракт з Динамо чинний до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює гравця у 2 млн євро.

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