"Немного есть усталость, это сборы. Позади неделя хорошей работы. После таких тренировок нужно качественно восстанавливаться и готовиться к контрольным играм.

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У вратарей и полевых игроков должна быть разная работа. Иногда они говорят нам, что мы не бегаем, ничего не делаем, только прыгаем, но у нас очень специфическая работа, и очень тяжелая, хотя со стороны может показаться довольно легкой.

Акцент в первые дни делался на втягивании в рабочий режим вместе с полевыми игроками в Киеве. Сейчас также есть нагрузки, но они уже немного меньше – и идут на спад.

У нас между голкиперами есть игры на желание (кто сколько пропустил, – прим.) – то ли на воду сладкую, то ли чаю принести в ресторане. Поэтому, бывает, присутствует здоровый азарт.

Эмоции после поражения в первом спарринге? По результату, бесспорно, негативные. Но мы уже разобрали игру, Александр Владимирович указал, какие ошибки допустили, также акцентировал на хороших моментах. В общем, мы не должны смотреть на результаты на тренировочных сборах, поскольку они проходят под нагрузками, поэтому сделаем выводы и дальше будем продолжать готовиться к сезону.

К каждому матчу на сборах мы готовимся одинаково, должны выполнять все задачи, которые ставит перед нами тренерский штаб. Будущий соперник (польская Легия, – прим.) у нас довольно сильный, поэтому должны провести игру на высоком уровне.

Делает ли нам подсказки Шовковский как бывший голкипер? Бывает, но это происходит эпизодически – не так, чтобы каждый день рассказывает, как играть. У нас есть тренер вратарей Михаил Михайлов, и он знает, что делать", – цитирует Нещерета официальный сайт Динамо.

Напомним, в первом товарищеском матче Динамо безвольно уступило косовскому Балкану (0:2). Уже сегодня, 29 января, киевляне проведут свой второй спарринг – соперником станет польская Легия. Начало встречи в 16:00.

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