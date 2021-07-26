"Якими б не були тренування, спаринги і тактичні призначення – офіційна гра завжди вносить свої корективи і виходить зовсім інакше, аніж хотілося. На зборах у нас були не зовсім яскраві матчі, але ми вигравали.

"Боженька нам допоміг", – наставник Олександрії про перемогу над Зорею

Не можу сказати, що у матчі з Олександрією ми заслужили поганий результат. Нам просто не вистачало везіння. Якби зуміли зрівняти рахунок, була би зовсім інша розмова. У мене до команди претензій немає, але є нюанси, які завжди хочеться покращувати. Згадаймо, що минулий чемпіонат ми теж почали з поразки. Будемо працювати, будемо активно готуватися до наступного поєдинку.

Важко пояснити чого саме не вистачило. Натиск, гра, територіальна перевага були. Ми просто забули забити гол. Це ігровий процес – хочеться всього і відразу", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, у матчі 1-го туру УПЛ "мужики" на власному полі несподівано поступились Олександрії, пропустивши під кінець першого тайму.

Олександрія здобула сенсаційну перемогу над Зорею на виїзді