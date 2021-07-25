Зоря та Олександрія залишили найбільш тривожне враження у літньому міжсезонні. Обидві команди провели масштабне оновлення складу, втративши багаторічних лідерів – і якщо луганці більш-менш компенсували їхній відхід якісними новачками, то олександрійці оголосили про зміну курсу й призначили нового головного тренера (Юрія Гуру). Втім, половина з найкращих виконавців таки залишилась, тож на виїзний матч проти підопічних Віктора Скрипника гості виставили доволі сильну основу.

Наставник Олександрії озвучив амбітне завдання команди на сезон

Луганці на початку першого тайму вразили не тільки новою формою, а й дуже агресивним футболом. Вже на 6-й хвилині господарі могли відкривати рахунок внаслідок подачі на дальню стійку, однак Білик парирував замикання Шахаба головою. Крім того, команда провела низку стандартів і небезпечних проривів у штрафний, а на 17-й хвилині розрізна передача від Кочергіна вивела Булецу віч-на-віч – втім, Сергій не зміг перекинути голкіпера. На 21-й же новачок Зорі пробивав з правого краю карного майданчика, але і тут Білик виручив Олександрію.

Покарання за марнотратство могло прилетіти вже на 22-й, коли Устименко несподівано увірвався в штрафний і вистрілив метрів з десяти. Від взяття воріт в останню мить врятував підкат Вернидуба, який заблоковував удар Дениса. На жаль, до вибуху активності з боку Олександрії цей момент не призвів. Ба більше – після даного епізоду гра звалилася до нудної позиційної боротьби без загострення.

На полі в середині першого тайму було відверто нудно. Все йшло до свистка на перерву за нулів на табло, однак на 40-й хвилині все перегорнула помилка Назарини – Єгор віддав авантюрну передачу вперед, яку перехопив Бабогло. Владислав одразу ж протягнув м'яч і віддав пас Ковальцю, а Кирило, поставивши корпус, виконав скидку Калюжному. Іван же оформив ривок метрів на 40 з потужним ударом з-за меж штрафного – точно в правий нижній кут! 0:1! Саме з цим рахунком команди й пішли відпочивати.

Початок другого тайму виявився веселим. Вже за три хвилини по перерві Олександрія могла подвоїти перевагу в рахунку завдяки черговому привозу луганців: Жунінью обрізався при передачі назад, Шевченко вийшов у поле і не зміг вибити м'яч на партнера, а Третьяков, підхопивши сферу на фланзі, прострілив уже на порожні ворота – втім, Одарюк не встиг на замикання! За це Зоря могла покарати вже на 52-й хвилині, коли Кочергіну дали пробити з відскоку метрів з 12-ти. Білик парирував.

В середині другого тайму Віктор Скрипник змінив пару форвардів, випустивши Сайядманеша та Гладкого замість Шахаба й Громова. В цей період гри господарі старалися більше працювати з м'ячем, в той час як гості працювали від контратак. Обидві команди в цій тактиці виглядали непогано.

Так, на 60-й хвилині один з контрвипадів Олександрії завершився пострілом Третьякова з лінії карного майданчика, однак його спроба виявилась занадто простою для Шевченка. Зоря відповіла стандартом, після якого метрів з 19-ти намагався пробити Гладкий (неточно), а на 63-й з дальньої дистанції непогано вистрілив Сайядманеш – повз ворота. Покарання за марнотратство ледь не прилетіло на 68-й, коли гості заробили штрафний – Третьяков закрутив м'яч у ліву дев'ятку, але Шевченко врятував господарів.

На 70-х хвилинах зміст гри не змінювався, але моментів не виникало взагалі. Це було пов'язано з великою кількістю дрібних пауз, більшість з яких була викликана замінами. Віктор Скрипник посилював атаку, спочатку випустивши Хомченовського й Крістіана, а потім кинувши у бій ще й Луньова – Юрій Гура, своєю чергою, виставив швидкісних Спінеллі й Кожушка, а також освіжив опорну зону Дришлюком. Олександрія явно збиралася ловити суперника на контратаках.

Вже на 82-й хвилині план гостей міг спрацювати – це Спінеллі втік від центральних захисників і опинився прямо перед Шевченком! На щастя для луганців, аргентинець з генуезьким бекграундом переграти Микиту не зміг. Зоря ж могла зрівняти рахунок на 86-й, коли Кочергін увірвався в штрафний, перегравши на дриблінгу майже всю оборону. Владислав, однак, загрався, втративши м'яч. Крістіан на 89-й діяв простіше – бразилець вистрілив метрів з 22-х без шансів для Білика. Голкіпера врятувала поперечина!

На останніх хвилинах Зоря розкрилася остаточно, але створити бодай один цікавий момент господарям так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував сенсаційну перемогу Олександрії.

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