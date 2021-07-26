"Чудовий дебют. Дуже задоволені результатом. Боженька нам допоміг. У суперника були дуже пристойні моменти, але фарт був на нашому боці.

Несподіване фіаско Скрипника у відеоогляді матчу Зоря – Олександрія

Зоря – хороша команда, бронзові призери. Тим більше їм зараз грати у єврокубках, представляти нашу країну. Команда дуже хороша", – сказав Гура у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, у матчі 1-го туру УПЛ Олександрія на виїзді несподівано здолала Зорю, забивши під кінець першого тайму.

Олександрія здобула сенсаційну перемогу над Зорею на виїзді