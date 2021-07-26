"Боженька нам допоміг", – наставник Олександрії про перемогу над Зорею
09:49 - Читать на русском
Головний тренер Олександрії Юрій Гура задоволений результатом дебютного матчу на чолі "містян".
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40’ Іван Калюжний
"Чудовий дебют. Дуже задоволені результатом. Боженька нам допоміг. У суперника були дуже пристойні моменти, але фарт був на нашому боці.
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Зоря – хороша команда, бронзові призери. Тим більше їм зараз грати у єврокубках, представляти нашу країну. Команда дуже хороша", – сказав Гура у коментарі "Футбол NEWS".
Нагадаємо, у матчі 1-го туру УПЛ Олександрія на виїзді несподівано здолала Зорю, забивши під кінець першого тайму.
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