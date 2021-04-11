"Перший гол Кавані був чудовим, не треба нас обманювати. Мій син не отримає їжі, якщо буде стільки лежати на полі, як Сон. Хлопець лежить 3 хвилини і чекає 10 товаришів, щоб йому допомогли встати. Після такого він не отримає ніякої їжі.

Тоттенхем – Манчестер Юнайтед – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Втім, нас не змогли ошукати, як суддю. Цей момент підштовхнув нас. Реакція команди була відмінною, ми чудово зіграли в другому таймі. Ми відчули несправедливість і показали характер, щоб відігратися. Ми не можемо дозволити таким рішенням зіпсувати наш хороший сезон.

Наші голи були чудовими. Едінсон довів, чому він наш "номер 9". Забиває навіть Фред, що вкотре показує, наскільки ми сильні зараз", – цитує Сульшера ВВС.

Манчестер Юнайтед дотиснув Тоттенхем, Вест Хем переміг Лестер і піднявся в зону ЛЧ, Арсенал розгромив Шеффілд