В рамках недільної програми 31-го туру АПЛ Ньюкасл на виїзді оформив камбек проти Бернлі. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2020/21, 31-й тур

Бернлі – Ньюкасл – 1:2

Голи: Видра, 18 – Мерфі, 59, Сен-Максімен, 64

Вест Хем – Лестер Сіті – початок о 16:05

Тоттенхем – Манчестер Юнайтед – початок о 18:30

Шеффілд – Арсенал – початок о 21:00

Бернлі у рідних стінах приймав Ньюкасл. На 18-й хвилині господарі вирвались уперед – Вуд у штрафному суперника навозив кількох захисників, і віддав на Видру, який в дотик замкнув. "Сороки" намагались нав'язувати боротьбу, однак до перерви нічого створити не змогли.

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На 59-й хвилині гості таки зрівняли рахунок – відзначився Мерфі. Це додало їм впевненості, і вже за декілька хвилин їх вивів уперед Сен-Максімен. Цей гол став останнім у матчі, і фінальний свисток зафіксував вольову перемогу Ньюкасла – 1:2.

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