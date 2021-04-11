Тоттенхем – Манчестер Юнайтед – 1:3 – відео голів та огляд матчу
21:45 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед здійснив камбек у матчі 31 туру АПЛ проти Тоттенхема. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.
завершено
Фред 57’
Едінсон Кавані 79’
Мейсон Грінвуд 90+6’
57’ Фред
79’ Едінсон Кавані
90+6’ Мейсон Грінвуд
Кавані міг вивести Манчестер Юнайтед вперед на 35 хвилині зустрічі, проте арбітр скасував гол уругвайця через фол Мактоміная проти Сона. Натомість забитий м'яч корейця виявився легальним, і Тоттенхем пішов на перерву переможцем.
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Камбек "червоних дияволів" розпочався з Фреда – екс-хавбек Шахтаря вдало зіграв на добиванні. Надії Тоттенхема поховав Грінвуд, який вийшов на заміну. Юна зірка МЮ зробив ідеальну подачу на Кавані, а в компенсований час виконав контрольний в голову "шпор" – 3:1.
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