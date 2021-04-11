Манчестер Юнайтед здійснив камбек у матчі 31 туру АПЛ проти Тоттенхема. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.

Кавані міг вивести Манчестер Юнайтед вперед на 35 хвилині зустрічі, проте арбітр скасував гол уругвайця через фол Мактоміная проти Сона. Натомість забитий м'яч корейця виявився легальним, і Тоттенхем пішов на перерву переможцем.

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Камбек "червоних дияволів" розпочався з Фреда – екс-хавбек Шахтаря вдало зіграв на добиванні. Надії Тоттенхема поховав Грінвуд, який вийшов на заміну. Юна зірка МЮ зробив ідеальну подачу на Кавані, а в компенсований час виконав контрольний в голову "шпор" – 3:1.