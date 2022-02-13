"Мої симпатії на боці Динамо, але у Шахтаря фора у два очки. При цьому "гірники" непогано попрацювали "на вхід" у кадровому питанні. Натомість у киян трохи інша картина. Їм непросто буде замінити Віталія Миколенка. Думаю, у поточному сезоні золоті медалі виграють підопічні Роберто Де Дзербі.

Рух розпочне другу частину сезону УПЛ без двох форвардів

Бронзу завоює СК Дніпро-1. Клуб зробив якісний крок вперед у своєму розвитку. Не можна не відзначити і роботу тренерського штабу на чолі з Ігорем Йовічевічем.

Зоря? Не знаю, чи залишиться в команді Віктор Скрипник, і ця ситуація не додає спокою колективу. А що стосується Ворскли, то полтавці навесні можуть здивувати, однак у них аж надто велике відставання від п'єдесталу…

Щодо команд, які за підсумками чемпіонату посядуть місця з 13-го по 16-е... Тут буде жорстка боротьба. Я багато років, як футболіст і як тренер, віддав Маріуполю, але, на жаль, для мене зараз саме ця команда – головний претендент на останню сходинку. У колективі занадто багато молодих хлопців, щоб вирішувати серйозні завдання. Коли в команді йдуть великі зміни, тренеру дуже складно за короткий час вибудувати структуру, тому для мене Минай – другий претендент на пониження у класі. У перехідних матчах братимуть участь Інгулець і Металіст 1925, який провалив другу половину осінньої частини чемпіонату.

Серед футболістів, які найбільше запам'яталися у першій частині сезону, мій фаворит – Ілля Забарний. Це велика інвестиція для Динамо. Незважаючи на молодий вік, мені подобається його розважливість, спокій, він добре починає атаки. Одним словом – майбутній лідер команди.

Загалом рівень чемпіонату порівняно з минулими роками росте. Про це свідчить навіть рівень зарплат. Вважаю, що і за рівнем футболу ми рухаємося вперед. Влітку зайдуть хороші команди з Першої ліги, тому вперед можна дивитися з оптимізмом, якщо, звичайно, наш північний сусід не розв'яже війну", – сказав Дірявка у коментарі Zbirna.com.

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