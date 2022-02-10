Кияни летіли в Іспанію на фоні великих кадрових втрат, але однаково зуміли вибороти перемогу і вперше пробитися до чвертьфіналу молодіжного варіанту Ліги чемпіонів. Підопічні Ігоря Костюка двічі були позаду в рахунку, але знаходили в собі сили відігратися. Все вирішила серія пенальті, де господарям забракло холоднокровності.

Динамо U-19 – в 1/8 Юнацької ліги УЄФА: Київ вибив чемпіона Іспанії, кіпер "привіз" гол, але став героєм серії пенальті

Іспанська преса віддає належне своїм хлопчакам і дещо ігнорує Динамо. Жодних розмов про провал. Лише сум через те, що такий чудесний європейський сезон закінчився. Можна простежити дещо різні нотки у ЗМІ, залежно від географії. Національні видання (AS, Marca) не занурюються у деталі й видають аванси Депортіво U-19. Мовляв, ці футболісти ще не раз змусять про себе говорити. Водночас регіональні ресурси (La Opinion та La Voz de Galicia) приділяють більше уваги супернику. Головний акцент на фізичних даних українців, які на фоні суперника здавалися справжніми гренадерами.

У чому всі журналісти були одностайними, то це у дифірамбах Ріасору. Уболівальники заповнили стадіон і створили незабутню атмосферу. Це не дуже часте явище для турніру такого рівня. Приміром, Барса та Реал можуть побачити щось подібне лише на виїзних матчах. На гру з Динамо прийшли 20 тисяч 115 уболівальників. Тепер саме цей матч став другим найвідвідуванішим за всю історію Юнацької ліги УЄФА. Більше збирав лише Краснодар, коли у нього гостювала молодіжка Королівського клубу.

AS: жорстоке прощання великого Депора з Юнацькою лігою

Якщо 20 років тому Ріасор тремтів на матчах Ліги чемпіонів, то тепер це Юнацька ліга УЄФА. На трибунах зібралося 20 115 глядачів, щоб подивитися матч молодіжної ЛЧ. Цілковите благословенне безумство, яке вже стало перемогою. Команда на чолі з Мануелем Пабло. 20 років тому він закривав правий фланг оборони, а тепер керує новим дивом з лави для запасних. Цій мрії не вистачило вишеньки на торті, яка почала псуватися на 37-й хвилині, коли "коруньйос" залишилися у меншості після вилучення Рубена Лопеса.

Депор перемагав з рахунком 2:1, але Динамо змогло відігратися за 15 хвилин до кінця матчу. Стійкість галісійців довела справу до серії пенальті. Справжня епопея, на яку вони заслуговували. Однак з'явився голкіпер Ігнатенко, нерви і доля. Жорстокий епілог для Депора, який наблизився до раунду 1/8 фіналу, але залишився зі смаком меду на губах. Важка ніч для пташенят, які, беззаперечно, невдовзі знову переживатимуть чудесні дні. Не сумнівайтеся.

Marca: Ріасор переписує рекорд

Уболівальники жадали перемог, як і в інші славетні сезони. Стадіон підтримував молодіжну команду, як ніколи раніше. Переповнена арена супроводжувала своїх футболістів на епічну битву. Понад 20 тисяч уболівальників віддали шану великим ночам, прожитим СуперДепором у Європі проти найсильніших. Але київське Динамо ускладнило ситуацію проти юнацької команди, у якій уже помітна рука Мануеля Пабло.

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Вже через півгодини гри галісійці залишилися у меншості. Вигнали Рубена Лопеса. Доволі суворе покарання. Ріасор протестує. Українці значно переважають, але були змушені страждати, намагаючись забрати м'яч у господарів. Склад, який є у Депора в цьому віці, обіцяє місцевим фанам ще багато радості. Чимало цих гравців уже мають міжнародний досвід.

La Voz de Galicia: багато страждання до самого кінця

Цього не може бути. Депортіво вилетів з Юнацької ліги УЄФА, програвши у серії пенальті проти київського Динамо. Вже під час розминки була помітна різниця у габаритах, що натякало, за яким сценарієм пройде матч. З одного боку Динамо, яке було сильнішим у єдиноборствах та на стандартах. З іншого – Депортіво, який сяяв у комбінаційній грі. Принаймні поки склади залишалися рівними.

Депортіво U-19 – Динамо U-19 – 2:2 (серія пенальті – 2:3) – відео голів та огляд матчу

Депор залишався у меншості майже годину, але Ріасор був там, щоб їх підтримати. Децибели духу ще більше підвищили рівень футболістів, які вчепилися в результат, немов зубами та кігтями. Стратегія була очевидною – закріпитися на власній половині й вибігти в контратаку, щоб "закрити" матч. Багато страждання до самого кінця. Понад 20 тисяч осіб аплодували "біло-блакитній" молоді, попри те, що вони вибули зі змагань у доленосній серії пенальті. Ріасор провів своїх хлопчаків оваціями та криками "чемпіони".

La Opinion: Депортіво помер стоячи

З Ріасором, який віддає життя за своїх, і з кількома гравцями, що залишають останній подих за своїх уболівальників. Так Депор прощається з Юнацькою лігою. З болем і одночасно з почестями та нескінченною подякою від фанів. Вони створили історію в Марбельї та готові йти тим же шляхом у Європі. Тут подорож закінчується, і починається ідилія, яка має привести це покоління до підтвердження зміни моделі в Депортіво на молодий клуб.

Корунья чекала не велику ніч. Трибуни палали. Їм обіцяли щастя. Вони були готові йти за своєї командою. Неможливо було встежити за темпом гри. Атака слідувала за атакою. З першого моменту було видно, що Мануель Пабло віддав наказ іти вперед. Промахи у серії пенальті жорстоко приголомшили Депор. Удар був настільки ж великий, як і величезна гордість натовпу, який почувається навіки об'єднаним з цими молодими людьми.

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