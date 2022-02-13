Рух розпочне другу частину сезону УПЛ без двох форвардів
Прогнози лікарів щодо повернення у склад львівської команди Андрія Борячука та Данила Кондракова виявились надто оптимістичними.
Нападники Руха Андрій Борячук та Данило Кондраков не встигнуть повністю відновитися після операцій до старту другої частини чемпіонату України, повідомляє Meta Ratings.
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Обидва гравці поки що займаються за індивідуальною програмою, хоча Борячук і перебуває у тренувальному таборі львів'ян на зборі у Туреччині. У кращому разі, форварди зможуть допомогти Руху не раніше березня.
Нагадаємо, перший матч після відновлення УПЛ львів'яни проведуть 28 лютого – підопічні Леоніда Кучука прийматимуть Колос.
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