Нападники Руха Андрій Борячук та Данило Кондраков не встигнуть повністю відновитися після операцій до старту другої частини чемпіонату України, повідомляє Meta Ratings.

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Обидва гравці поки що займаються за індивідуальною програмою, хоча Борячук і перебуває у тренувальному таборі львів'ян на зборі у Туреччині. У кращому разі, форварди зможуть допомогти Руху не раніше березня.

Нагадаємо, перший матч після відновлення УПЛ львів'яни проведуть 28 лютого – підопічні Леоніда Кучука прийматимуть Колос.

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