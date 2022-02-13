"Мои симпатии на стороне Динамо, но у Шахтера фора в два очка. При этом "горняки" неплохо поработали "на вход" в кадровом вопросе. В то же время у киевлян немного другая картина. Им непросто будет заменить Виталия Миколенко. Думаю, в текущем сезоне золотые медали выиграют подопечные Роберто Де Дзерби

Рух начнет вторую часть сезона УПЛ без двух форвардов

Бронзу завоюет СК Днепр-1. Клуб сделал качественный шаг вперед в своем развитии. Нельзя не отметить и работу тренерского штаба во главе с Игорем Йовичевичем.

Заря? Не знаю, останется ли в команде Виктор Скрипник, и эта ситуация не дает покоя коллективу. А что касается Ворсклы, то полтавчане весной могут удивить, однако у них слишком большое отставание от пьедестала…

Относительно команд, которые по итогам чемпионата займут места с 13-го по 16-е... Здесь будет жесткая борьба. Я много лет как футболист и как тренер отдал Мариуполю, но, к сожалению, для меня сейчас именно эта команда – главный претендент на последнюю строчку. В коллективе слишком много молодых ребят, чтобы решать серьезные задачи. Когда в команде идут большие перемены, тренеру очень сложно за короткое время выстроить структуру, поэтому Минай – второй претендент на понижение в классе. В переходных матчах будут участвовать Ингулец и Металлист 1925, проваливший вторую половину осенней части чемпионата.

Среди футболистов, наиболее запомнившихся в первой части сезона, мой фаворит – Илья Забарный. Это большая инвестиция для Динамо. Несмотря на молодой возраст, мне нравится его рассудительность, спокойствие, он хорошо начинает атаки. Одним словом – будущий лидер команды

В целом, уровень чемпионата по сравнению с прошлыми годами растет. Об этом свидетельствует даже уровень зарплат. Считаю, что и уровню футбола мы движемся вперед. Летом зайдут хорошие команды из первой лиги, поэтому вперед можно смотреть с оптимизмом, если, конечно, наш северный сосед не развяжет войну", – сказал Дырявка в комментарии Zbirna.com.

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