"Міранчук в порядку, він видужав і тренується з командою. Проте, зараз у нас є проблеми в центрі поля і на флангах оборони, тому на даний момент він точно не пріоритет", – цитує Гасперіні видання Sky Sport Italia.

Інтер може підписати Фірпо – Куман не розраховує на оборонця

Нагадаємо, 25-річний російський півзахисник приєднався до бергамців на початку вересня, однак досі не провів за команду жодного матчу у Серії А. В активі Міранчука лише 10 хвилин у поєдинку 1-го туру Ліги чемпіонів проти данського Мітьюлланда (4:0) і гол на передостанній хвилині.

До слова, вже сьогодні, 8 листопада, Аталанта у черговому матчі чемпіонату Італії прийматиме суперника Шахтаря по Лізі чемпіонів – міланський Інтер. Початок матчу о 16:00.

Гвардіола – фаворит проти Клоппа, Маліновський чекає винагороди, МЮ і Борусія Д без права на помилку – космічний вікенд