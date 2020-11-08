"Миранчук в порядке, он выздоровел и тренируется с командой. Однако, сейчас у нас есть проблемы в центре поля и на флангах обороны, поэтому на данный момент он точно не приоритет", – цитирует Гасперини издание Sky Sport Italia.

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Напомним, 25-летний российский полузащитник присоединился к бергамцам в начале сентября, однако до сих пор не провел за команду ни одного матча в Серии А. В активе Миранчука лишь 10 минут в поединке 1-го тура Лиги чемпионов против датского Митьюлланда (4:0) и гол на предпоследней минуте.

К слову, уже сегодня, 8 ноября, Аталанта в очередном матче чемпионата Италии будет принимать соперника Шахтера по Лиге чемпионов – миланский Интер. Начало матча в 16:00.

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