"Нерадзуррі" планують вийти до каталонців із пропозицією у зимове трансферне вікно, повідомляє Calciomercato.

Куман запланував зимову чистку Барселони – скандальна зірка та ще 4 гравці можуть пакувати валізи

Фірпо та ще четверо виконавців потрапили до "списку списаних" – переліку гравців, на яких не розраховує керманич Барси Рональд Куман. Після переходу з Бетіса понад рік тому оборонець так і не зміг завоювати місце в основній обоймі "блаугранас". Натомість Інтер давно моніторить ринок у пошуках лівого латераля для улюбленої схеми Антоніо Конте.

У нинішньому сезоні Фірпо Хуніор провів лише 2 матчі в усіх турнірах, у яких не відзначився результативними діями.

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