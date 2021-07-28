Голкіпер донецького клубу Анатолій Трубін поділився очікуваннями від матчу 2-го туру УПЛ проти підопічних Анатолія Безсмертного.

"Поки відновлюємося після першого поєдинку. Налаштовані продовжити переможний хід. Пам'ятаємо, що минулого сезону Львів нас обіграв, тому будемо подвійно агресивними і злими.

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Думаю, кожен з футболістів, персоналу і тренерського штабу хоче перемагати у кожному матчі", – сказав Трубін у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, Львів прийме Шахтар вже найближчої п'ятниці, 30 липня, на Львів Арені. У першому турі УПЛ "гірники" перемогли Інгулець (2:1), а "містяни" розписали нічию з Маріуполем (1:1).

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