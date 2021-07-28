"Переможний матч з Шахтарем минулого сезону був одним з перших моїх поєдинків біля керма Львова і в ньому було всього потроху: недооцінка з боку "гірників", фарт, неймовірна самовіддача моїх підопічних, що дозволила їм стрибнути вище голови.

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Та березнева перемога допомогла львів'янам повірити у свої сили, ми видали ще кілька яскравих поєдинків, викресливши себе зі списку претендентів на пониження у класі. Звичайно, той наш зліт у Харкові ще довго згадували, але це вже історія, перегорнута сторінка.

Коник Шахтаря – контроль м'яча. У цьому компоненті йому складно кинути виклик. Переконаний, що вже не буде і шапкозакидацького ставлення з боку суперника. Отже, доведеться шукати інші нереалізовані резерви", – сказав Безсмертний у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, Львів прийме Шахтар у рамках 2-го туру УПЛ вже найближчої п'ятниці, 30 липня, на Львів Арені.

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