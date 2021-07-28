Голкипер донецкого клуба Анатолий Трубин поделился ожиданиями от матча 2-го тура УПЛ против подопечных Анатолия Бессмертного.

"Пока восстанавливаемся после первого поединка. Настроены продолжить победное шествие. Помним, что в прошлом сезоне Львов нас обыграл, поэтому будем вдвойне агрессивными и злыми.

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Думаю, каждый из футболистов, персонала и тренерского штаба хочет побеждать в каждом матче", – сказал Трубин в комментарии Shakhtar News.

Напомним, Львов примет Шахтер уже в ближайшую пятницу, 30 июля, на Львов Арене. В первом туре УПЛ "горняки" победили Ингулец (2:1), а "горожане" расписали ничью с Мариуполем (1:1).

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