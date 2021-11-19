Рівно 26 років тому – 19 листопада 1995-го – молодий Джанлуїджі Буффон зіграв свій перший поєдинок в елітному дивізіоні чемпіонату Італїі.

Першим поєдинком Буффона в Серії А став матч Парми проти Мілана, який завершився нульовою нічиєю. Знаменитий воротар залишається єдиним футболістом, який пограв у Серії А в чотирьох різних десятиліттях.

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"Минуло 26 років, а я все ще тут. Вчора, як і сьогодні, на полі. Через два дні я одягну цю футболку, яка викликає у мене стільки приємних спогадів, пов’язаних із моїм абсолютним дебютом у 1995 році. Так само, як тоді, щоб підняти Парму", – написав Буффон в Instagram.

Нагадаємо, 43-річний Джіджі повернувся в Парму влітку на правах вільного агента. Перед тим чемпіон світу-2006 пограв за Ювентус і ПСЖ. У 12-ти матчах Серії B 2021/22 досвідчений кіпер пропустив 16 голів та 4 рази зберіг свої ворота "сухими".

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