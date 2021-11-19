Первым поединком Буффона в Серии А стал матч Пармы против Милана, завершившийся нулевой ничьей. Знаменитый вратарь остается единственным футболистом, поигравшим в Серии А в четырех разных десятилетиях.

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"Прошло 26 лет, а я все еще здесь. Вчера, как и сегодня, на поле. Через два дня я надену эту футболку, которая вызывает у меня столько приятных воспоминаний, связанных с моим абсолютным дебютом в 1995 году. Так же, как тогда, чтобы поднять Парму", – написал Буффон в Instagram.

Напомним, 43-летний Джиджи вернулся в Парму летом на правах свободного агента. Раньше чемпион мира-2006 поиграл за Ювентус и ПСЖ. В 12-ти матчах Серии B 2021/22 опытный кипер пропустил 16 голов и 4 раза сохранил свои ворота "сухими".

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