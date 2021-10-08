Він все ще очолює рейтинг голкіперів, які відбили найбільше пенальті у чемпіонаті України. На початку нового тисячоліття він отримував нагороди і визнавався найкращим голкіпером країни. Виступи за Динамо у Лізі чемпіонів, поєдинки у складі національної команди, титули і кубки – все це було у житті Віталія Реви.

Цього літа він сенсаційно повернувся у професіональний футбол у складі київського Лівого берега. Команди, яка зі швидкістю метеорита мчить у Першу лігу. У листопаді Віталію Григоровичу виповниться 47, однак воротар-ветеран не задумується про те, що буде згодом. Живе тут і зараз.

Про стосунки з Олександром Шовковським, мотивацію відновити активні виступи, особливе ставлення до свого організму та міфічний матч із Шахтарем Віталій Рева розповів у інтерв'ю Футбол 24.

"Відновлення кар'єри? До цього все плавно наближалося"

– Віталію Григоровичу, останні матчі Лівого берега ви пропускаєте. Як ваше здоров'я?

– Надірвав м'язи задньої поверхні стегна. Це трапилося наприкінці першого тайму недавнього протистояння з Діназом. Легко прийняв м'яч і хотів швидко стартанути, розпочати контратаку. Вже під час першого кроку відчув біль.

– До зустрічі з Карпатами у Львові ваша команда виграла у 9 з 9 турів. Як ви оціните рівень Другої ліги?

– Достойних суперників вистачає. Багато дивлюся матчів турніру U-19, раніше – U-21. Так от Друга ліга сильніша. У нашій групі "А" 7-8 команд демонструють непоганий футбол. Лідери нашої групи не особливо відрізняються від середняків Першої ліги. Усі хочуть зростати, ставлять завдання. Це підвищує рівень.

– Ваше повернення у професіональний футбол відверто здивувало. Яким був ключовий фактор, коли ви ухвалювали рішення відновити кар'єру?

– Це непросте запитання і, мабуть, не варто його повністю відкривати. Так склалося. Існують час, місце і обставини – знайшлася та команда, яка виявилася готовою прийняти мене. Той тренер, ті партнери… До цього все плавно наближалося, я грав за Лівий берег в аматорському чемпіонаті. Знаєте, як трапляється – коли сходяться обставини, починаючи від президента клубу до директора стадіону і якості поля.

– Олег Шелаєв, який відновив кар'єру у цьому сезоні майже синхронно з вами у 44, розповідав, що молодь заряджає його пристрастю. Відчуваєте певну ностальгію за футбольною юністю?

– Та ні, жодної ностальгії. Безперечно, я відчуваю позитивні емоції. Сподіваюся, що їх відчувають і ті люди, які оточують мене, черпають щось корисне. Своєю поведінкою, ставленням, підказками намагаюся демонструвати свою повагу і робити свій внесок. У кожного свій вибір і своє життя – я ні на що не претендую. Додам тільки, що дуже приємно грати при такій підтримці трибун. Було складно, коли майже два роки доводилося виходити на поле без уболівальників. А зараз усі відчувають додаткову енергію.

"Тіло – це наш інструмент"

– У 2013-му ви попрощалися з активними виступами. Це було виважене рішення?

– Дивіться, я ніколи не оголошував про завершення кар'єри. Ніхто не знає, але у 2013-му я зазнав травми в Ужгороді. На передматчевому тренуванні бив по воротах, надірвав м'яз лівого стегна. Поки відновився, Арсенал припинив існування. Взимку розпочав навчання з менеджменту в Інституті Йохана Кройфа у Барселоні. Паралельно тренувався, але не отримував жодних пропозицій. У березні 2014-го я розірвав сухожилля лівого плеча. Таких серйозних травм у мене ніколи не було. Далі був довгий процес відновлення. Футбол – це життя. Зі стану футболіста ти можеш перейти на тренерську діяльність. Але якщо твоє тіло перебуває у належному стані, то жодних проблем не виникає. Я підтримував форму, грав за збірну ветеранів.

– Традиційно спортсменам непросто тримати себе у тонусі після прощання зі спортом. Усі ці 8 років ви продовжували зберігати рівень: у харчуванні, сні, тренуваннях?

– Протягом 25 років кар'єри я прагнув якісно ставитися до справи. У такому разі ти контролюєш своє тіло. Насправді це ціла життєва філософія. Тут не можна виривати її і просто вставляти у футбол. Для того, щоб зрозуміти, як я живу, треба залізти у мою голову, мій розум і прожити зі мною певний час. Існує певний спосіб життя, спосіб харчування, правильний сон. Закінчив ти з футболом чи ні, однак ти продовжуєш жити. І маєш тримати у належному стані свої руки і ноги. Хоча б ложку підіймати, прес повинен бути. І не у задній кишені, а в іншому місці. Тіло – це наш інструмент. Я підтримував тіло йогою, водним режимом, іншими практиками. У цьому немає жодної унікальності, це нормальний процес здорової людини. Просто хтось може знайти мотивацію, а хтось став на інші рейки і поїхав далі. У мене це перейшло у тренерську діяльність, науку і підтримання форми.

– Особливе ставлення до організму у вас виникло ще на початку футбольного шляху. На зорі 90-х усі ваші партнери сприймали ваш спосіб життя і приймали його?

– Якщо б я звертав увагу на всіх оточуючих… Мої знання підтверджені певними науками, часом. Я ж не просто собі так захотів. Навколо є чимало людей, які діляться своїми знаннями і цікавою інформацією, батьки виховують, книжки розумні. 25 років так було або більше – я не знаю. Свій перший контракт, здається, у 1991-му підписав у часи СРСР. Була така легендарна команда, як Дніпро, я грав за дублюючий склад. Я ж не такий святий і безгрішний, у мене теж є нехороші якості. Президент Арсенала Вадим Рабінович, наприклад, казав, що треба звертати увагу на все. Частково це правильно. Кожен робить висновки для себе. Приділяти увагу треба не лише своєму тілу, а й інтелекту. Треба йти своєю дорогою. А що там зліва-справа говорять… Можна прислуховуватися, робити висновки.

– Ви продовжуєте багато читати і відкриваєте для себе щось нове?

– Зараз цієї літератури дуже багато, у 90-х інформацію шукати було важче. Тепер ми маємо дієтологів, нутриціологів, харчування на основі групи крові. На що звертати увагу – кожен вирішує сам. Я не є кінцевим диспозитором і бенефіціаром, який несе певні знання. Зараз я читаю більш конкретну літературу, у мене небагато часу. Паралельно маю певні інтереси у політиці, безперечно, глибоко стежу за футболом.

"Карма існує – ти зробив щось, а воно потім повертається"

– Колись ви зізнавалися, що хотіли б краще володіти англійською мовою. Навчання в барселонському університеті посприяло цьому?

– Я ставлюся до цього стримано, хоча моя дружина не особливо задоволена рівнем моєї англійської. Не сумніваюся, що настане такий момент, коли я вчитиму активніше. На сьогодні мені вистачає моїх знань. Зрештою, я розумію, що треба покращувати – це не вільне володіння.

– Чи задумувалися ви про практичну реалізацію знань з менеджменту?

– У нашій країні вони поки не особливо реалістичні. На щастя, ситуація змінюється в цьому плані. Можливо, у майбутньому… Крім Лівого берега та роботи у тренерському штабі Руслана Ротаня у молодіжній збірній України, я веду навчання у Центрі ліцензуванні тренерів воротарів. А ще є просте буденне і цікаве життя: театри, концерти, сім'я.

– Почесним президентом Лівого берега є Микола Павлов. На старті кар'єри саме Микола Петрович не міг вам гарантувати місце в обоймі Дніпра, тому ви вирушили у Поліграфтехніку. Згадували з ним про цей епізод?

– Ми з ним часто зустрічаємося. Так, на той період я був молодим, він не бачив мене у команді… Це нормальний процес. Я ті обставини пам'ятаю, але на цю тему не говоримо. Тоді я потребував ігрової практики. Завдяки поїздці в Олександрію я зустрів Миколу Лавренка та Анатолія Бузніка, нинішніх президента і головного тренера Лівого берега. Все, що повинен був пройти, я пройшов.

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– Дотепер ви залишаєтеся головним антипенальтистом елітного українського дивізіону. У той час ви практикували своєрідну фішку – діалоги з суперниками, які підходили до позначки.

– У минулому столітті ми не мали багатьох програм: InStat чи WyScout, які дозволяли аналізувати. В основному черпали інформацію з газети або телебачення. Зараз це все доступно. Тепер розмови можуть не допомогти. Та й раніше судді не слідкували за тим, що воротар виходить з лінії. А взагалі найкраще, щоб пенальті у наші ворота не пробивали.

– Свого часу ви підходили до позначки у якості виконавця одинадцятиметрових. Здається, потім про це шкодували – особливо через гол у ворота Полісся досвідченому Аркадію Баталову. Зараз відмовилися б від удару?

– Якщо б відмотати час назад, то справді не підходив би до позначки. Зрештою, існує таке поняття, як карма. Ти зробив щось, а воно потім повертається. Я забив Баталову, а потім Євген Боровик забив мені головою з гри. Дивишся, там у Бразилії Рожеріо Сені забиває, у тебе виникає бажання спробувати самому. Недавно за аматорів пробивав післяматчевий пенальті. Ми програли – краще б я ловив, а не бив. Це, скоріше, як жарт.

– Андрій Глущенко, інший фахівець з відбиття пенальті, згадував, як ви дуже сильно виконали удар по його воротах. Він відбив, а м'яч начебто в аут полетів?

– Андрій кинувся, я практично його перехитрив. Але у нього великий розмір ноги, підняв її вище. Я ж молодим був, не вистачило трохи досвіду. Зараз би брав, напевно, тривалішу паузу. Але це все умовно. Добре, що ми тоді 1:0 виграли.

"Звинувачував себе після гри з Вірменією"

– Один із символів 90-х – ваша культова кепка. Кажуть, Лев Яшин одягав кепку на фарт, в інших вона мала практичне значення. Які функції виконував головний убір у вашому випадку?

– Тоді я мав довге волосся, яке заважало мені і закривало очі. Доводилося брати кепку. Коли сонця не було, розвертав її назад. Не існувало усіх цих прибамбасів, які волосся притримували. Зараз беру кепку, якщо сонце світить. На стадіоні Лівого берега в одних воротах не дуже комфортно грати саме через це. Комусь нормально, мені – ні. Тому маю 3-4 кепки з символікою Лівого берега. На тренуваннях інколи теж використовую.

– Ви грали на "Вестфаленштадіоні" у Дортмунді, на "Делле Альпі" в Турині та багатьох знакових аренах. Чи залишився у вашій пам'яті стадіон, який вразив найбільше?

– Коли починав, то подобалося на маленькому стадіоні "Олімп" в Олександрії. Вболівальники перебували близько до поля. Зараз схожа ситуація у Лівого берега – нас класно підтримують. Якщо говорити про міжнародні матчі, завжди чомусь згадується Левскі, коли ми виграли у Болгарії 1:0. Завжди пригадую Туреччину і Румунію: крикливі вболівальники, які могли чимось запустити з трибун. На "Олімпійському" було класно: з Грецією, Ювентусом, Ліверпулем. Один недолік – трибуни далекувато. На верхньому ярусі люди, ніби бджоли у сотах. Виключно футбольні стадіони створюють таку атмосферу, ніби глядачі висять у тебе на воротах. На старому "Хайбері" я не грав, але відчував натхнення – всі поруч, кричать навколо. Ти розумієш, для чого виходиш на поле.

– Ви згадали матч з Грецією – мабуть, найкращий ваш поєдинок у збірній. Утім були і невдачі. У 2002-му Україна вигравала у Єревані 2:0, однак звела двобій унічию. Вірмени рятівний гол забили на 90+3 хвилині з пенальті, який ви майже взяли. Неймовірне розчарування?

– Час лікує. Проте на той момент я звинувачував себе. Удар я прочитав. І якби зробив рух трохи раніше, а не стояв до кінця, то міг би взяти той пенальті. Сталося, як сталося. Розумієте, бувають моменти, коли ти відчуваєш і передбачаєш їх. А розум тобі каже: "Зачекай ще трохи". Потім раз – і тобі не вистачає долі секунди.

– Це один з тих поєдинків, які хотілося б переграти?

– Кожен матч чомусь вчить. Навіть, якщо він поганий. Трапляються моменти у житті, коли все залітає. Буває, що все пролітає повз або ти все тягнеш. Це моє життя, я вчуся. Сьогодні певна ситуація може бути нехорошою, а завтра сприймається все інакше.

"Наші стосунки з Шовковським розвивалися по-різному"

– Ви є учасником матчу-міфу з 2001-го. За три тури до фінішу київський ЦСКА гостював у Донецьку. Ви відстояли на "нуль", а на фініші Шахтар програв Динамо у чемпіонській гонитві одне очко. Кажуть, позаду ваших воріт лунали крики з певними грошовими сумами.

– Ну є ж людина, запитайте у неї – чи кричала вона щось, чи ні. Євген Канана, здається, у Маріуполі ще працює. Також є наш адміністратор Сергій Простімкін, який у Колосі зараз. Цю історію справді цікаво розповідати, хоча тоді я перебував думками на полі. Кричали щось так, суми різні… Повірте, я був зосереджений на грі. Звичайно, я бачив людину за воротами, чув крики. Але поруч був і наш адміністратор. Насправді ставлюся до цієї історії більше як до міфу.

– Серед ваших колег-суперників зустрічалися воротарі-легенди на кшталт Буффона. Традицію обмінюватися сувенірами не підтримували?

– Завдяки збігу обставин я дебютував за збірну з поляками, у воротах яких грав Єжи Дудек. Потім він виходив за Ліверпуль, ми побачилися у Лізі чемпіонів. Із Буффоном футболками не обмінювався – у Турині ми "попали" 0:5, якось не до обмінів було. А у Києві він не грав. Діалоги? Побажали успіхів, привіталися і до побачення. До певного моменту я колекціонував футболки. Зараз можливість теж є, але я припинив обмінюватися.

– У певний момент ви ділили роздягальню із зірковим конкурентом. Чи існувала дружба між двома найкращими воротарями України Віталієм Ревою та Олександром Шовковським?

– Наші стосунки розвивалися по-різному. Проте в цілому перебуваємо у нормальних відносинах, як на мене. Ми працювали разом, їли один хліб. У Сашка кар'єра тоді була триваліша. Повірте, стільки років провести у такій команді, як Динамо – зовсім не просто. І я маю на увазі не лише фізичний аспект, а й психологічний. Зараз можемо зідзвонитися у разі потреби.

– Валерій Лобановський, який мав у розпорядженні двох потужних голкіперів, взагалі втручався у справи воротарські?

– Він більше працював у психологічному плані, підбадьорював. Останнє слово завжди було за ним – і це правильно. Валерій Васильович проявляв розум у цьому аспекті. Для чого головний тренер має кричати на воротаря? Який у цьому сенс? Люди різні, комусь так легше. Я у своїй роботі вважаю, що ти до гри дав усе, що міг. Мені з Лобановським було комфортно, він точково міг підказати.

– У листопаді вам виповниться 47. Ви встановлювали для себе певні дедлайни щодо тривалості футбольної кар'єри?

– Чесно, нічого собі не встановлював. Є команда і треба розуміти, корисний я чи ні. Паралельно я працюю у "молодіжці", буваю у роз'їздах. Не кожного тренера це влаштовує. Зараз все співпало, усім комфортно. Давайте ми хоча б до зими дійдемо, а там побачимо. Можливо, у квітні-травні підсумуємо все. Для чого загадувати? Можна розсмішити Господа, якщо ставити дедлайни.

Шовковський: "Хвилювання мільйонів уболівальників під час серії пенальті зі Швейцарією на ЧС-2006 для мене виглядало, як абсолютно дзеркальне море"