Голкіпер Парми Джанлуїджі Буффон повчає своїх товаришів по команді не лише на футбольному полі.

43-річний ветеран показав фантастичну інтуїцію, граючи в культову забаву "камінь, ножиці, папір".

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Молоді гравці по черзі підходили до Буффона і намагалися переграти легенду. Втім, Джіджі здобув 6 перемог поспіль. Коли "пав" останній опонент, роздягальня Парми просто вибухнула емоціями, а воротар тріумфально стрибнув до стелі.

Додамо, що у поточному сезоні Буффон провів 6 матчів та пропустив 7 голів. Справи Парми йдуть не надто добре – команда посідає 13-ту сходинку Серії В, відстаючи від зони прямого підвищення на 6 очок.

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