На Арені Львів розпочали реконструкцію газону

На Арені Львів розпочався перший етап реконструкції газону.

На першому етапі на стадіоні знімуть старий газон, постелять штучну основу, яку засіють натуральною травою. Директор Арени Львів Юрій Майборода розповів, коли роботи мають бути завершені.

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"Заплановано, що до 10 березня, в ідеалі, повинні бути всі роботи завершені. Якщо не завадять чинники погоди або якісь інші. Може бути і продовження терміну проведення робіт. Умови договору це передбачають.

На Арені Львів постелять штучний газон

Найголовніше, щоб все було зроблено якісно. Потім потрібно простежити і витратитися, щоб новий газон був найвищої якості", – сказав Майборода в ефірі телеканалу "Футбол 1".