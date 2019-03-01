toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДЕСНА - ДИНАМО

На Арені Львів розпочали реконструкцію газону

18:29 296 Читать на русском
На Арені Львів розпочали реконструкцію газону
Арена Львів / фото ФК Карпати

На Арені Львів розпочався перший етап реконструкції газону.

На першому етапі на стадіоні знімуть старий газон, постелять штучну основу, яку засіють натуральною травою. Директор Арени Львів Юрій Майборода розповів, коли роботи мають бути завершені.

Відбір до Євро-2020: матчі проти Сербії та Люксембургу збірна України зіграє на Арені Львів

"Заплановано, що до 10 березня, в ідеалі, повинні бути всі роботи завершені. Якщо не завадять чинники погоди або якісь інші. Може бути і продовження терміну проведення робіт. Умови договору це передбачають.

На Арені Львів постелять штучний газон

Найголовніше, щоб все було зроблено якісно. Потім потрібно простежити і витратитися, щоб новий газон був найвищої якості", – сказав Майборода в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Теги
Збірна України Україна Україна Арена Львів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
49
хв
Кальярі
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук