Відбір до Євро-2020: матчі проти Сербії та Люксембургу збірна України зіграє на Арені Львів

Ліга чемпіонів — 16:36 1187
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УЄФА може скасувати правило виїзного гола в плей-офф єврокубків
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Українець феєрить за Мілан – гол-красень у ворота Динамо, перемога на юнацькому турнірі та Шева-стайлІталія — 15:35 5271
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Динамо розписало нічию з Естерсундом у контрольному матчі – шведів двічі рятував каркас ворітУкраїна — 15:15 7853
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Динамо – Естерсунд: пряма трансляція контрольного матчуУкраїна — 13:22 3159
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"Хотів придбати у Карпати молодого Шевченка". Президент "левів", який покинув посаду за 7 років до приходу ДимінськогоІнтерв’ю — 13:00 3115
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