Відбір до Євро-2020: матчі проти Сербії та Люксембургу збірна України зіграє на Арені Львів

Два домашніх матчі відбору до Євро-2020 підопічні Андрія Шевченка зіграють у Львові.

Згідно з рішенням Виконкому ФФУ поєдинки відбірного турніру Євро-2020 проти Сербії (7 червня) та Люксембургу (10 червня) національна збірна України проведе у Львові на стадіоні Арена Львів, повідомляє прес-служба організації.

На Арені Львів постелять штучний газон

Зазначимо, стартовий матч у відборі до Євро-2020 "синьо-жовті" зіграють у Лісабоні проти Португалії 22 березня.

Востаннє збірна України грала на Арені Львів матч Ліги націй проти Словаччини (1:0) у вересні 2018 року.