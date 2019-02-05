toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ЕСТЕРСУНД ДИНАМО

Відбір до Євро-2020: матчі проти Сербії та Люксембургу збірна України зіграє на Арені Львів

19:41 58 Читать на русском
Відбір до Євро-2020: матчі проти Сербії та Люксембургу збірна України зіграє на Арені Львів
Арена Львів / ФК Зоря

Два домашніх матчі відбору до Євро-2020 підопічні Андрія Шевченка зіграють у Львові.

Згідно з рішенням Виконкому ФФУ поєдинки відбірного турніру Євро-2020 проти Сербії (7 червня) та Люксембургу (10 червня) національна збірна України проведе у Львові на стадіоні Арена Львів, повідомляє прес-служба організації.

На Арені Львів постелять штучний газон

Зазначимо, стартовий матч у відборі до Євро-2020 "синьо-жовті" зіграють у Лісабоні проти Португалії 22 березня.

Востаннє збірна України грала на Арені Львів матч Ліги націй проти Словаччини (1:0) у вересні 2018 року.

Євро-20204 тур

Україна - Люксембург: Понеділок 10 червня 2019

Україна
до матчу
125
дн
:
1
год
:
58
хв
Люксембург
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ФФУ Арена Львів Сербія Сербія Люксембург Люксембург Україна - Люксембург Україна - Сербія Збірна України Україна Україна Євро-2020
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
хв
Марсель
20:00
Бордо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук