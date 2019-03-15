toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ДИНАМО КИЕВ - ЧЕЛСИ ЛИГА ЕВРОПЫ

Жданов рассказал об огромных долгах НСК Олимпийский и Арены Львов перед государством

19:56 87 Читати українською
Жданов рассказал об огромных долгах НСК Олимпийский и Арены Львов перед государством
Арена Львов / фото: Футбол 24

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов назвал суммы долгов стадионов НСК Олимпийский и Арена Львов.

"Какая ситуация с долгами НСК Олимпийский и стадиона во Львове? Долг Арены Львов – около 400 млн, НСК – 2,5 млрд. И как развивать предприятие?

На Арене Львов начали реконструкцию газона

Эти долги появились после Евро-2012. Тогда эта государственная собственность была передана в управление предприятию "Укревроинфрапроект". А вернули ее в Министерство молодежи и спорта с долгами.

Я неоднократно обращался к правительству – возможно, нам надо выпустить долговые обязательства, так как самостоятельно министерство эту проблему решить не может. Предприятие за счет своей коммерческой хозяйственной деятельности не может погасить такие долги – это из области фантастики.

Ты не можешь работать, арестовывают счета, постоянно судебные споры. Даже готовясь к финалу Лиги чемпионов, все работы в интересах Олимпийского проводились через олимпийскую базу "Конча-Заспа". Они были получателями средств, проводили тендеры и т.д.", – сказал Жданов для Tribuna.

Отбор к Евро-2020: матчи против Сербии и Люксембурга сборная Украины сыграет на Арене Львов

Теги
футбольные стадионы Игорь Жданов Арена Львов НСК Олимпийский
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
47
мин
Заря
17:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук