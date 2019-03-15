Жданов рассказал об огромных долгах НСК Олимпийский и Арены Львов перед государством

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов назвал суммы долгов стадионов НСК Олимпийский и Арена Львов.

"Какая ситуация с долгами НСК Олимпийский и стадиона во Львове? Долг Арены Львов – около 400 млн, НСК – 2,5 млрд. И как развивать предприятие?

На Арене Львов начали реконструкцию газона

Эти долги появились после Евро-2012. Тогда эта государственная собственность была передана в управление предприятию "Укревроинфрапроект". А вернули ее в Министерство молодежи и спорта с долгами.

Я неоднократно обращался к правительству – возможно, нам надо выпустить долговые обязательства, так как самостоятельно министерство эту проблему решить не может. Предприятие за счет своей коммерческой хозяйственной деятельности не может погасить такие долги – это из области фантастики.

Ты не можешь работать, арестовывают счета, постоянно судебные споры. Даже готовясь к финалу Лиги чемпионов, все работы в интересах Олимпийского проводились через олимпийскую базу "Конча-Заспа". Они были получателями средств, проводили тендеры и т.д.", – сказал Жданов для Tribuna.

Отбор к Евро-2020: матчи против Сербии и Люксембурга сборная Украины сыграет на Арене Львов