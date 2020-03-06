Судді з Італії відсторонені від роботи в матчах Ліги чемпіонів і Ліги Європи – відома причина

Наступний тур єврокубків пройде без участі арбітрів з Аппенін.

Італійські арбітри через загрозу поширення коронавірусу відсторонені від суддівства у матчах наступного раунду Ліги чемпіонів і Ліги Європи, повідомляє видання Tuttomercatoweb.

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Союз європейських футбольних асоціацій вирішив тимчасово відсторонити суддів з Італії від роботи в єврокубкових поєдинках.

Минулого тижня матчі в Лізі Європи і Лізі чемпіонів судили три італійських арбітри. Даніеле Орсато обслуговував першу гру 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Реалом і Манчестер Сіті. Поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи між Еспаньйолом та Вулверхемптоном судив Марко Гуїдо, а Давіде Масса працював на матчі Арсенала з грецьким Олімпіакосом.

Нагадаємо, Італія – країна з найбільшим числом хворих на коронавірус в Європі: там вже захворіло понад 4 тисяч осіб, з яких майже 200 померло.

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