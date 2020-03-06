toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЗБІРНА УКРАЇНИ

Судді з Італії відсторонені від роботи в матчах Ліги чемпіонів і Ліги Європи – відома причина

22:23 79 Читать на русском
Судді з Італії відсторонені від роботи в матчах Ліги чемпіонів і Ліги Європи – відома причина
Італійський рефері Давіде Масса / Фото з відкритих джерел

Наступний тур єврокубків пройде без участі арбітрів з Аппенін.

Італійські арбітри через загрозу поширення коронавірусу відсторонені від суддівства у матчах наступного раунду Ліги чемпіонів і Ліги Європи, повідомляє видання Tuttomercatoweb.

Барселона – Наполі: глядачі відвідають матч Ліги чемпіонів попри коронавірус

Союз європейських футбольних асоціацій вирішив тимчасово відсторонити суддів з Італії від роботи в єврокубкових поєдинках.

Минулого тижня матчі в Лізі Європи і Лізі чемпіонів судили три італійських арбітри. Даніеле Орсато обслуговував першу гру 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Реалом і Манчестер Сіті. Поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи між Еспаньйолом та Вулверхемптоном судив Марко Гуїдо, а Давіде Масса працював на матчі Арсенала з грецьким Олімпіакосом.

Нагадаємо, Італія – країна з найбільшим числом хворих на коронавірус в Європі: там вже захворіло понад 4 тисяч осіб, з яких майже 200 померло.

Манкуніанське дербі для Зінченка, чемпіонський бій в Італії та іспанська битва за трійку: топ-5 матчів євровікенду

blog_ava
Екс-форвард Чорноморця Левіга засуджений до 4-х років за смертельну ДТП, в якій загинув Закарлюка
10:45
9031
Теги
коронавірус Даніеле Орсато Даніеле Орсато Ліга чемпіонів УЄФА Давіде Масса Давіде Масса Ліга чемпіонів 2019/20 Ліга Європи 2019/20 Ліга Європи
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
19
хв
Ворскла
14:00
Олімпік
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук