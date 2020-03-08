Министр спорта Италии едва не сорвал Серию А – чиновник остановил игроков, которые уже были готовы начать матч

Эпидемия коронавируса в Италии остается угрозой для проведения розыгрыша Серии А.

Вчера, 7 марта, в Италии зафиксировали очередную вспышку распространения вируса, и власти ввели строгий карантин во всем регионе Ломбардия и еще 14 провинциях. Запретив выезд и въезд, кроме чрезвычайных случаев. Ночью премьер-министр дал пресс-конференцию, заверив, что на матчи Серии А это не повлияет – они позиционируются как неотложные рабочие обязательства.

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Однако Дамиано Томмази, президент Ассоциации футболистов, требовал остановить чемпионат и обратился с соответствующей просьбой к влиятельным чиновникам. На его призыв откликнулся министр спорта Винченцо Спадафора, который заявил, что не стоит рисковать здоровьем игроков и тех, кто работает на матчах.

Сегодня в 13:30 Парма должна была играть со СПАЛом в рамках перенесенного 26-го тура Серии А. До старта поединка уже все было готово, но игроков вернули в раздевалки перед самым выходом на поле. Делегат матча получил звонок от министра и обратился к главному рефери Луки Пайретто отменить начало матча.

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В результате возникла задержка, во время которой активно решалась судьба не только отчетного матча, но и всех поединков, запланированных на сегодня, среди которых и их встреча Интера с Ювентусом. В конце концов, расписание оставили без изменений. Парма и СПАЛ выдуть на поле на 75 минут позже запланированного, а другие матчи должны начаться вовремя.