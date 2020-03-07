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Легенда Інтера закликав гравців Серії А виділити частину зарплати на вивчення коронавірусу

21:40 98 Читать на русском
Легенда Інтера закликав гравців Серії А виділити частину зарплати на вивчення коронавірусу
Гравців Серії А закликали скинутись грошима / TMW

Відомий у минулому хавбек Інтера та збірної Італії Сандро Маццола переконаний, що активна участь футболістів у боротьбі з коронавірусом підніме їхній статус в очах громадськості.

"У такий складний момент для нашої країни було б правильно, якби футболісти внесли свій вклад і показали приклад. Занадто часто цих хлопців називають недалекими найманцями. Тепер у них є шанс довести протилежне, послуживши клубам і суспільству.

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У гравців є шанс показати, що вони близькі до народу. У Серії А вони заробляють мільйони, так що в один місяць вони могли б виділити 5% від зарплати на дослідження коронавірусу", – цитує Маццолу Il Giornale.

Нагадаємо, епіцентром епідемії в Італії стала провінція Ломбардія, де і були зафіксовані перші випадки захворювання небезпечною недугою на території Апеннін. Через коронавірус федерація футболу Італії регулярно вносить зміни в календар Серії А, а також розглядає можливість змінити формат Кубка Італії.

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Теги
Італія Серія А коронавірус
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