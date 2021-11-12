Колишній тренер Карпат, московського Спартака та Краснодара Олег Кононов може повернутись до українського чемпіонату.

Колос має список претендентів на місце нового наставника команди. Президент клубу Андрій Засуха вже провів переговори з Романом Григорчуком та Дмитром Михайленком, але це далеко не весь перелік претендентів, повідомляє Динамоманія.

Колос провів переговори з Григорчуком та Михайленком, – джерело

Окрім них, Колос розглядає кандидатуру екс-тренера Краснодара, московського Спартака та Карпат Олега Кононова. Ще одним претендентом є колишній тренер академії Шахтаря Патрік ван Леувен, якого нещодавно звільнили з Маккабі Тель-Авів.

Нагадаємо, після 14-ти турів Колос у турнірній таблиці УПЛ посідає 11-ту сходинку, маючи у своєму активі 11 очок.

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