Колос може запросити Кононова на посаду наставника – конкуренцію складе екс-тренер Шахтаря
Колишній тренер Карпат, московського Спартака та Краснодара Олег Кононов може повернутись до українського чемпіонату.
Колос має список претендентів на місце нового наставника команди. Президент клубу Андрій Засуха вже провів переговори з Романом Григорчуком та Дмитром Михайленком, але це далеко не весь перелік претендентів, повідомляє Динамоманія.
Колос провів переговори з Григорчуком та Михайленком, – джерело
Окрім них, Колос розглядає кандидатуру екс-тренера Краснодара, московського Спартака та Карпат Олега Кононова. Ще одним претендентом є колишній тренер академії Шахтаря Патрік ван Леувен, якого нещодавно звільнили з Маккабі Тель-Авів.
Нагадаємо, після 14-ти турів Колос у турнірній таблиці УПЛ посідає 11-ту сходинку, маючи у своєму активі 11 очок.
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