Журналіст Володимир Звєров прокоментував непросту ситуацію в Минаї, де є непорозуміння між гравцями та наставником – Володимиром Шараном.

"Після матчу Минай – Верес було, я так розумію, було підтвердження, що Минай погасив борги, які були за вересень по зарплатні. Інша справа, що рівень виконавців, які є у Шарана... Чи зможе він з ними вилізти з дна турнірної таблиці?

"Якщо скажуть те, що думають – буде інформаційна бомба": журналіст заявив про конфлікт між гравцями Динамо та Луческу

На жаль, проблем дуже багато і на полі вони проявляються. Проявляються з того, що відбувається за полем, оскільки не все добре, наскільки я чув, моментами у Шарана з ветеранами команди.

Були проблеми після гри з Поліссям (1:2) і все це вийшло навіть публічним, коли Вишневський не забив наприкінці матчу й Шаран з ним сварився прямо на полі. Така ж історія, наскільки я чув, з іншими гравцями команди", – поділився Звєров на YouTube-каналі ПроФутбол Digital.

Нагадаємо, що Минай ще не здобув жодної перемоги в сезоні, посідаючи останнє місце в УПЛ з 5 очками в активі.

Минай у битві аутсайдерів розписав нічию з Вересом – Бандура зробив серйозну заявку на повернення у збірну України