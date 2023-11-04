ЛНЗ і Колос зіграли у 13-му турі УПЛ (1:1). Рахунок і огляд матчу 4 листопада 2023-го читайте на "Футбол 24".

Через масштабну повітряну тривогу на території всієї України матч у Черкасах розпочався з суттєвим запізненням – майже о 16:00 замість початкових 13:00. Старт гри вийшов не надто вдалим для команди Дулуба, яка швидко втратила Івана Калюжного через травму. Замість нього вийшов Денис Олійник.

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На 13-й хвилині міг забивати Денис Безбородько. Завадив Герман Пеньков, який видав суперсейв. ЛНЗ відповів ударом Шестакова, який випередив свого ж партнера, але головою пробив невдало.

Але на 20-й хвилині Сергій Шестаков виправився. Муравський у боротьбі з Богдановим зумів скинути м'яч головою, а Шестаков з меж воротарського відкрив рахунок. До перерви Колос міг зрівняти після удару Мякушка, який потужно приклався зі штрафного. Повз дев'ятку. Не влучив і Бурда, який замикав подачу з кутового. Зрештою, перший тайм завершився мінімальною перемогою ЛНЗ.

На старті другої половини Стасюк міг подвоїти перевагу черкаської команди, однак Фесюн відбив його непростий удар. Другого гола довелося чекати аж до 78-ї хвилини. Герман Пеньков сфолив проти Болбата у межах штрафного. Жовта картка і пенальті. Мілько впевнено реалізував 11-метровий і зрівняв рахунок.

1:1 – Колос довів безпрограшну серію в УПЛ до семи матчів, набрав 17 очок і піднявся на 7 місце. Команда Ярослава Вишняка обійшла Динамо, в якого 16 пунктів. ЛНЗ набрав 13 балів і посідає 10 місце турнірної таблиці УПЛ.

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