Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о ситуации со стадионом Миная, на котором не смогли доиграть матч 16-го тура против Динамо из-за отсутствия искусственного освещения.

"Почему матчи УПЛ проводятся на стадионе, на котором нет соответствующего освещения? Поскольку нормативно-правовыми документами УАФ предусмотрено, что допуском стадионов к соревнованиям в УПЛ и ПФЛ занимается именно УАФ, этот вопрос лучше адресовать соответствующему комитету УАФ, который аттестует стадионы.

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Грозит ли это Минаю техническим поражением в поединке с Динамо? Так как этот стадион на сегодня сертифицирован УАФ и допущен к проведению матчей Украинской Премьер-Лиги, то на данный момент о техническом поражении речь не идет.

Тем более на этом стадионе в течение сезона уже состоялись много матчей, как и в прошлом сезоне он принимал матчи УПЛ", – поделился Дикий в комментарии Tribuna.

Напомним, что матч Минай – Динамо был прерван из-за воздушной тревоги на территории всей Украины. Игру не смогли продолжить после завершения тревоги, поскольку на стадионе отсутствовало искусственное освещение.

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