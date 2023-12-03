"Був дедлайн, який був обумовлений сторонами, і офіційними особами, і клубами. Дедлайн був о 14:30. Якщо до цього часу не буде відбою повітряної тривоги, то буде ухвалене рішення про припинення поєдинку та перенесення його. Пролунав відбій о 14:36. Відповідно, на 6 хвилин пізніше. Ми не змогли зійтись на тому, щоб матч таки дограти. Футболісти Динамо просто переодяглися та залишили стадіон Минаю.

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Що далі? Далі рішення буде ухвалювати УПЛ. Найоптимальніший варіант – це перенесення поєдинку на весняну частину чемпіонату. Був варіант дограти поєдинок завтра. Завтра й погодні умови будуть простішими. Однак за календарем у Динамо матчі 7 та 11 грудня. Минай пропонував змістити ці поєдинки вперед на один день, але тоді будуть проти ті клуби, з якими грає Динамо, зокрема, Металіст 1925.

Основне, через що ми не дограли сьогодні – це наш ворог. Ворог, який продовжує нам псувати життя, нищити нашу країну, наш футбол. Мусимо з ним боротися. А ми обов’язково дограємо з Динамо та з’ясуємо переможця однозначно на футбольному полі", – цитує Небесника Telegram-канал УПЛ ТБ.

Нагадаємо, що матч Минай – Динамо був перерваний через повітряну тривогу на території всієї України. Гру не змогли продовжити після завершення тривоги, оскільки на стадіоні відсутнє штучне освітлення.

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