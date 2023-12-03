Матч 16 туру Минай – Динамо розпочався о 13:00, але команди встигли відіграти всього 1 хвилину і 4 секунди. Оголосили повітряну тривогу, яка затягнулася на півтори години.

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Представники клубів домовилися чекати до 14:30. Повітряна тривога завершилась о 14:36, коли Динамо вже зібралось до автобуса. Про це інформує Telegram-канал УПЛ жива. Минай пропонував все ж догравати, проте кияни відмовились. Головна причина – на місцевому стадіоні немає штучного освітлення, а існував великий ризик завершувати у сутінках.

Найімовірніше, матч дограють вже навесні. Динамо не хотіло переносити гру на завтра, оскільки 7 грудня потрібно віддавати "борг" Металісту 1925 за 3 тур.

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