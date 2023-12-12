Першу половину сезону закарпатці завершили на останньому місці турнірної таблиці. Найкраще описує ситуацію відсутність бодай однієї перемоги за 15 зіграних матчів в УПЛ.

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Наслідками таких результатів стала відставка Володимира Шарана. Ближче до завершення першого кола розпочалася й кадрова чистка. На цю мить команду покинули вже 9 футболістів, серед яких кілька лідерів.

Окрім того, змінилася фінансова політика. Футбол 24 стало відомо, скільки зароблятимуть гравці, які залишаться. Провідним виконавцям, які раніше мали 100 тисяч гривень на місяць, зараз пропонують 35-40 тисяч. Водночас середня зарплата у команді опустилася на рівень 25-30 тисяч. Закономірно, що в другій частині сезону Минай опиратиметься на молодь.

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