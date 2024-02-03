Минай поповнився одразу трьома футболістами, повідомляє Sport.ua.

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Зокрема, новачками закарпатців стали півзахисник Іван Mатюшенко, вінгер Павло Тищук та лівий захисник Сергій Корнійчук.

Нагадаємо, 20-річний Матюшенко в середині січні покинув Олександрію і перебував у статусі вільного агента. 26-річний Тищук виступав за аматорські Вільхівці (раніше грав за донецький Олімпік, Ужгород та Стрий, а також засвітився у клубах Чехії та Словаччини). А 19-річний Корнійчук влітку 2023-го перебрався з Колоса в МФК Металург.

Зазначається, що Олексій Малакі з Діназа, який був на перегляді в Минаї, вже покинув тренувальний табір закарпатців. Незабаром в розташуванні Миная очікують на ще двох потенційних новачків.

Нагадаємо, підопічні Желько Любеновіча проводять зимовий збір в Україні. Команда вже встигла провести три спаринги, в яких поступилась Руху (1:3), взяла гору над Хустом (3:2) та розгромила другу команду Руха (6:0).

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