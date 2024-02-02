Зимові збори, товариські матчі клубів УПЛ

СК Дніпро-1 – Ракув (Польща) – 1:4

Голи: Сарапій, 38 – Црнац, 4, Сілва, 17, Новак, 44, 69

Нереалізований пенальті: Тудор, 67 (Ракув)

ЛНЗ – Міхаловце (Словаччина) – 2:1

Голи: Тріаліст, 18, Наумець, 89 – Акоста, 27

Ворскла – Термаліка Нецеча (Польща) – 1:0

Гол: Мякушко, 22

Полісся – Кальмар (Швеція) – 0:1

Гол: Єнсен, 11

Вилучення: Танковський, 90+4 (Полісся, друга жовта картка)

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СК Дніпро-1 розгромно поступився чинному чемпіону Польщі Ракуву. Підопічні Максимова пропустили вже на старті (Црнац вийшов сам на сам з Кінарейкіним і перекинув сферу через кіпера), а в середині тайму "горіли" 0:2 (завдяки вдалому розіграшу кутового). Сарапій перед перервою відродив інтригу, але поляки встигли повернути розрив у два м'ячі. На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Новак оформив дубль, поставивши крапку у матчі (за 2 хвилини до цього Волинець потягнув удар з пенальті).

ЛНЗ святкував перемогу у матчі зі словацьким Міхаловце. Потенційний новачок чернігівців ефектним ударом головою під поперечину вивів Дулуба і Ко вперед, однак на перерву команди пішли за нічийного рахунку. Лише на останній хвилині Наумець красиво замкнув навіс з правого флангу, закинувши воротарю за комірець.

Ворскла завдяки голу Мякушка мінімально здолала польську Термаліку Маріуша Лєвандовскі – Сергій вдало зіграв на добиванні, замкнувши м'яч на дальній стійці.

У ще одному матчі Полісся поступилось шведському Кальмару. Долю зустрічі вирішив єдиний м'яч, забитий на 11-й хвилині. Скандинави виконали навіс на правий фланг у воротарський, далі сфера, не опускаючись на землю, в дотик була переведена в центр. Єнсен, вигравши боротьбу у захисника, головою спрямувавши круглого у сітку. Вже у доданий час Танковський у центрі поля брутально скосив суперника і заробив вилучення.

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