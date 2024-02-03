Минай пополнился сразу тремя футболистами, сообщает Sport.ua.

Динамо интересовалось защитником сборной Колумбии – журналист оценил шансы на подписание легионера

В частности, новичками закарпатцев стали полузащитник Иван Матюшенко, вингер Павел Тищук и левый защитник Сергей Корнийчук.

Напомним, 20-летний Матюшенко в середине января покинул Александрию и находился в статусе свободного агента. 26-летний Тищук выступал за любительские Ольховцы (ранее играл за донецкий Олимпик, Ужгород и Стрый, а также засветился в клубах Чехии и Словакии). А 19-летний Корнийчук летом 2023-го перебрался из Колоса в МФК Металлург.

Отмечается, что Алексей Малаки из Диназа, который был на просмотре в Минае, уже покинул тренировочный лагерь закарпатцев. Вскоре в расположении Миная ожидают еще двух потенциальных новичков.

Напомним, подопечные Желько Любеновича проводят зимний сбор в Украине. Команда уже успела провести три спарринга, в которых уступила Руху (1:3), взяла верх над Хустом (3:2) и разгромила вторую команду Руха (6:0).

СК Днепр-1 проиграл чемпиону Польши, Ворскла одолела Левандовски и Ко, Полесье не справилось с Кальмаром: спарринги