Центральний захисник Металіста Юрій Кравчук продовжить кар'єру у Минаї, повідомляє прес-служба "лисів".

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28-річний оборонець перейшов у команду Володимира Шарана на правах оренди і підписав з закарпатцями угоду терміном на один рік. У новому клубі Юрій виступатиме під номером 5.

Нагадаємо, Кравчук – вихованець Чорноморця, за який і дебютував на дорослому рівні. Встиг пограти за одеські СКА і Жемчужину, новокаховську Енергію, Гірник-Спорт та Львів (дебютував в УПЛ). З 2021-го виступає за Металіст. Минулий сезон на правах оренди провів у Гірник-Спорті, за який зіграв 20 матчів – 18 у Першій лізі та 2 в Кубку України. Transfermarkt оцінює гравця у 250 тисяч євро.

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