Українські клуби і далі страждають від нового правила ФІФА.

Півзахисник Ворскли Наджееб Якубу перейшов у Ільвес, повідомляє офіційний сайт фінського клубу.

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Контракт із 22-річним гравцем розрахований на один рік – ганець скористався опцією призупинення контракту з полтавською командою.

Нагадаємо, Якубу приєднався до Ворскли у вересні 2018 року у статусі вільного агента. Минулого сезону провів за "зелено-білих" 19 матчів, в яких віддав 1 асист. Після початку повномасштабної війни прихистився в іспанському Луго з Сегунди.

Його контракт з Ворсклою чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює його у 900 тисяч євро.

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