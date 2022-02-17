Закарпатський колектив на чолі з Володимиром Шараном продовжує підсилюватись у зимову паузу.

Ігор Дуць відтепер одягатиме футболку Миная, інформує прес-служба клубу. Сторони поставили свої підписи під контрактом, деталі якого не розголошуються.

Минай підсилився одразу трьома гравцями, серед яких є вихованець Динамо

27-річний центральний захисник є вихованцем Шахтаря, але за першу команду не грав. "Гірники" віддавали його в оренду в Маріуполь і Рух. У січні 2019-го Дуць став повноцінним гравцем львів'ян і навіть дослужився до статусу капітана. Останнім місцем його роботи був казахський Окжетпес. Також Ігоря викликали у молодіжні збірні України.

До слова, Минай завершив першу частину сезону УПЛ на передостанній сходинці, маючи у своєму активі 10 очок.

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