Минай підсилився одразу трьома гравцями, серед яких є вихованець Динамо
18:32 - Читать на русском
Закарпатський клуб активно проводить трансферну кампанію.
Півзахисники Дмитро Касімов, Владислав Наумець та Ловро Грайфонер підписали контракти з Минаєм, повідомляє офіційний сайт клубу.
Минай підписав двох захисників з досвідом виступів у Європі
Наумець є вихованцем Динамо, який нещодавно покинув грецьку Яніну. Грайфонер грав за словенські Драву, Алюміній та кіпрський Акрітас. Останнім кдлубом Касімова був Оболонь.
Після 18-ти турів чемпіонату України Минай залишається у зоні вильоту – 15-те місце.
Динамо розбило Кайрат, прокинувшись по перерві – Циганков з красивим голом і асистом
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter