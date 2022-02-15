Захисники Олександр Аксьонов та Євген Єфремов продовжать кар'єру у Минаї, повідомляє офіційний сайт "лисів".

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Про умови та терміни контракту не повідомляється, відомо лише, що обидва гравці приєднались до команди Володимира Шарана у статусі вільних агентів. Футболісти готуються до другої частини чемпіонату разом з командою в Туреччині.

Нагадаємо, 28-річний Аксьонов – починав у донецькому Металурзі. Встиг пограти за Краматорськ, сімферопольську Таврію, Маріуполь, Арсенал-Київ, Гірник-Спорт, Миколаїв та литовську Бангу. Останнім його клубом був Ужгород. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

Єфремов – вихованець Шахтаря. Захищав кольори Маріуполя, Оболоні, Колоса та литовської Судуви. Transfermarkt править за нього 250 тисяч євро.

Нагадаємо, на зимову паузу Минай пішов на передостанній сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 10 очок.

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