Досвідчений голкіпер Олександр Бандура знову виступатиме за Минай, який покинув у грудні 2023 року, не погодившись на нові фінансові умови.

Минай і Олександр Бандура досягли компромісу щодо умов нового контракту. Угода розрахована до завершення сезону 2024/25, інформує прес-служба закарпатського клубу.

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Це другий прихід воротаря у Минай. Вперше він приєднався до команди в лютому 2022 року. Зіграв 42 матчі (з них 14 – у поточному сезоні), отримав капітанську пов'язку і є найдосвідченішим гравцем команди за кількістю поєдинків в УПЛ (231).

Бандура покинув Минай на початку грудня 2023 року, не погодившись на зменшення зарплатні. Згодом 37-річний воротар зізнався, що був здивований відсутністю пропозицій. Вочевидь, саме це спонукало ветерана таки прийняти пропозицію закарпатського клубу та укласти нову угоду. Нещодавно аналогічно вчинив захисник Дмитро Нємчанінов, який теж після розриву контракту з Минаєм повернувся у клуб.

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