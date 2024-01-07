"Передусім, для мене було важливо, що головний тренер Желько Любеновіч хотів, аби я не покидав Минай. Коли ж в грудні я все ж залишився без клубу, то були доволі привабливі пропозиції від представників Першої та Другої ліги.

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Але, порадившись з сім'єю, вирішив, що краще буде для всіх нас залишитися на Закарпатті. І після обміну думками з клубним керівництвом й обговорення умов співпраці зійшлися на тому, що я підпишу новий 1,5-річний контракт.

Тепер головне як слід провести підготовчий період й докласти максимум зусиль для збереження Минаєм "прописки" в елітному дивізіоні", – сказав Немчанінов у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, Дмитро – вихованець Динамо, за яке і дебютував на професіональному рівні. Встиг пограти за Дністер, вінницьку Ниву, Зірку, Волинь, Чорноморець, Олімпік, Десну, Рух, Верес, Перемогу, російські Крилья Совєтов та словацьку Нітру. За Минай грав з серпня 2022 року. Transfermarkt оцінює його у 200 тисяч євро.

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