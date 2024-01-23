Опытный голкипер Александр Бандура снова будет выступать за Минай, который покинул в декабре 2023 года, не согласившись на новые финансовые условия.

Минай и Александр Бандура достигли компромисса по условиям нового контракта. Соглашение рассчитано до завершения сезона 2024/25, сообщает пресс-служба закарпатского клуба.

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Это второй приход вратаря в Минай. В первый раз он присоединился к команде в феврале 2022 года. Сыграл 42 матча (из них 14 – в текущем сезоне), получил капитанскую повязку и является самым опытным игроком команды по количеству поединков в УПЛ (231).

Бандура покинул Минай в начале декабря 2023 года, не согласившись на уменьшение зарплаты. Позже 37-летний вратарь признался, что был удивлен отсутствием предложений. Очевидно, именно это побудило ветерана принять предложение закарпатского клуба и заключить новое соглашение. Недавно аналогично поступил защитник Дмитрий Немчанинов, который тоже после разрыва контракта с Минаем вернулся в клуб.

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