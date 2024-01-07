"Я шукаю новий клуб. Але поки що пропозицій немає. Я сам здивований, що їх нема. Досить добре сезон провів, і минулий і цей.

Екс-захисник Динамо, який повстав проти зменшення зарплат в Минаї, повернувся у клуб

Можливо, люди зараз дивляться на вік, а не на якість гри. Тому так. Поки що маємо те, що маємо.

Чи буду розглядати пропозиції від клубів Першої ліги? Буду. Дивитимусь, що пропонують. Агент шукає мені клуб. І з-за кордону пропозицій поки немає. Не знаю, можливо, теж має значення фактор віку.

Хоча для футболіста перший фактор – це здоров'я. Другий – це бажання. Якщо ти вже не маєш мотивації грати, то навіщо грати в такому віці? Займися вже чимось іншим. І третій чинник – це наявність клубу. Ось я, наприклад, маю бажання, маю можливості, але не маю де грати. Дивляться на паспорт: вже 37, він старий, він нічого не може. Але чемпіонат показує, хто і що може. Видно, хто грає стабільно, а хто помиляється.

У мене є бажання відіграти ще два-три сезони. Але ж питання, де грати? За які гроші? Які завдання команда ставить? Чи розглядав би я запрошення від амбітного клубу з Другої ліги? Звісно, розглядав би", – сказав Бандура у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, останнім клубом Олександра був Минай, за який він виступав з лютого 2022-го і який покинув перед новим роком через зменшення зарплати. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро. Свого часу Бандура декілька разів викликався до табору збірної України, але так і не дебютував за національну команду.

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