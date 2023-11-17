Закарпатський клуб залишився без тренера. Українські ЗМІ сватають на посаду наставника команди Желько Любеновіча.

Минай офіційно оголосив про припинення співпраці з наставником команди Володимиром Шараном внаслідок спільного рішення. Про це повідомляє клубна прес-служба.

Минай може очолити іноземний тренер з досвідом гри в УПЛ

Разом із Володимиром Шараном свої посади залишили тренери Вадим Чернишенко, Сергій Мізін, Ігор Лучкевич та командний лікар Олег Темник.

У нинішньому сезоні Минай посідає останню сходинку в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги з 6 очками. Закарпатська команда ще не перемагала в чемпіонаті цього сезону. Водночас саме Шаран привів клуб до найвищого досягнення в історії – восьмого місця в УПЛ 2022/23.

У наступному поєдинку закарпатці вдома зіграють проти Кривбаса. Матч заплановано на 25 листопада.

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