Закарпатский клуб остался без тренера Команду может возглавить Желько Любенович.

Минай официально объявил о прекращении сотрудничества с наставником команды Владимиром Шараном. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Минай может возглавить иностранный тренер с опытом игры в УПЛ

Вместе с Владимиром Шараном свои должности покинули тренеры Вадим Чернышенко, Сергей Мизин, Игорь Лучкевич и командный врач Олег Темник.

В нынешнем сезоне Минай занимает последнюю строчку в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги с 6 очками – закарпатская команда еще не побеждала в УПЛ этого сезона

В следующем поединке закарпатцы дома сыграют против Кривбасса. Матч запланирован на 25 ноября.

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