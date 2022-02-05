У суботу, 5 лютого, Зоря взяла курс на Туреччину, де проведе другий зимовий збір, повідомляє офіційний сайт "мужиків".

Кочергін і Зоря владнали конфлікт – хавбек повертається у першу команду, – ЗМІ

Віктор Скрипник взяв з собою 32 футболісти. До списку обраних потрапили: Ахмед Алібеков, Сергій Булеца, Віталій Вернидуб, Олександр Гладкий, Захедітабар Шахаб, Максим Імереков, Владислав Кабаєв, Максим Луньов, Єгор Назарина, Жунінью, Денис Фаворов, Дмитро Хомченовський, Ловро Цвєк, Микита Шевченко, Олег Данченко, Даниїл Алефіренко, Дмитро Мацапура, Ігор Снурніцин, Раймонд Овусу, Олександр Сапутін, Антон Жилкін, Гільєрме Сміт, Максим Хлань, Назар Байрук, Денис Нагнойний, Максим Сміян, Абдулла Абдуллаєв, Артем Громов, Данило Скорко, Юрій Тлумак, Валерій Дубко та Владислав Кочергін. Через травми пропустять збір Фагундес Крістіан та Євген Смирний.

Місцем розташування стане готель Susesi Luxury Resort. За кордоном "луганців" пробудуть до 17 лютого включно.

Перший поєдинок в УПЛ у другій частині сезону Зоря проведе на виїзді проти Миная 26 лютого.

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